Conte ha preso casa: ecco la prestigiosa location dove andrà a vivere il mister a Napoli

Conte lascia l’albergo e si stabilisce in una residenza esclusiva, con un panorama mozzafiato e una posizione strategica.

Antonio Conte, l’attuale allenatore del Napoli, ha deciso di abbandonare l’albergo in cui ha soggiornato finora per trasferirsi in una residenza privata situata in una delle zone più prestigiose della città: Via Tasso. La notizia è stata riportata oggi dal Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come la nuova abitazione di Conte si trovi all’interno di un parco che ha ospitato celebri sportivi e allenatori in passato, tra cui Edinson Cavani, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso.

La scelta di Conte di stabilirsi in questa esclusiva area non è casuale. La posizione della nuova casa non solo offre un panorama incantevole, ma è anche strategica per i suoi impegni professionali. La residenza di Via Tasso si trova a breve distanza dal centro sportivo di Castel Volturno, dove il tecnico trascorre gran parte della giornata con la sua squadra. Questo permetterà a Conte di ottimizzare i tempi di trasporto, migliorando l’efficienza dei suoi spostamenti quotidiani.