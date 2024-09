Raspadori super in Francia-Italia, una pioggia di elogi: “Un killer con i guanti”

Raspadori trascina l’Italia alla vittoria con un gol da killer e prestazioni da 7 in tutte le principali testate sportive.

Nella scintillante vittoria dell’Italia contro la Francia, il protagonista indiscusso è stato Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro, subentrato a partita in corso, ha avuto un impatto decisivo che ha spostato gli equilibri e permesso agli italiani di ottenere un trionfo prestigioso. Le pagelle dei quotidiani nazionali non hanno risparmiato elogi per la sua performance, sottolineando il suo contributo cruciale alla vittoria.

La Gazzetta dello Sport assegna a Raspadori un meritato 7, lodando il suo “impatto decisivo” sul match. Il quotidiano sportivo milanese evidenzia come il giovane attaccante sia riuscito a cambiare marcia alle soluzioni offensive dell’Italia. Dopo un tiro morbido che ha fatto scaldare i motori, Raspadori ha guidato il contropiede che ha portato al 2-1 e, con un movimento chirurgico, ha sigillato il risultato con il terzo gol, descritto come “da killer con i guanti”.

Tuttosport, anch’esso con un voto di 7, sottolinea l’intelligenza tattica di Raspadori. Il quotidiano torinese apprezza la sua capacità di inserirsi tra i due centrali di centrocampo francesi e di distribuire il pallone con precisione per il raddoppio.

Infine, Il Corriere dello Sport descrive Raspadori come il “giocatore al posto giusto al momento giusto”. Con un altro 7, il quotidiano romano celebra il contributo dell’attaccante, che ha permesso all’Italia di prendere il sopravvento in casa dei francesi. La sua capacità di trasformare il match è stata paragonata a una giocata da campetto, con il “battimuro” con Saliba che ha portato il vantaggio a due lunghezze.