Inter senza freni Lukaku e Mkhitaryan: cosa farà il Napoli?

L’Inter di Simone Inzaghi potrà contare su Lukaku e Mkhitaryan, tifosi in estasi per i due colpi. In attesa di capire se l’Inter farà anche il colpo Dybala i tifosi nerazzurri si consolano con Lukaku e Mkhitaryan. Operazione assurda quella che ha riportato il belga in nerazzurro, dato che si parla di un prestito inferiore ai 10 milioni di euro, nonostante il Chelsea lo avesse pagato 110 milioni di euro appena una stagione fa. In giornata anche Mkhitaryan ha svolto le visite mediche per l’Inter che si prepara a schierare un attacco roboante che conta la presenza anche di Lautaro Martinez e Dzeko. Ovviamente bisogna tenere conto che i nerazzurri hanno perso Perisic e che Marotta ha detto che il mercato si dovrà chiudere in positivo per il club nerazzurro. Questa lascia aperto molto spazio alle cessioni come quella di Skriniar, ma se dovesse andare via c’è pronto Bremer.

L’Inter sembra stia allestendo una squadra schiacciasassi con Mkhitaryan e Lukaku, con il rinforzo anche di Asllani. A questo punto bisogna capire cosa farà il Napoli per rispondere ai colpi di una diretta concorrente per il titolo e per il posizionamento in Champions League. De Laurentiis ha detto che farà di tutto per riportare lo scudetto al Napoli, ma anche con i colpi Kvaratskhelia, Mathias Olivera ed il riscatto di Anguissa, sembra serva qualcosa in più per avvicinarsi all’Inter.

Oggi almeno sono arrivate le parole di Koulibaly che parla di scudetto e si sente ancora un giocatore del Napoli. Parole che hanno diradato la nebbia sul futuro del giocatore. Tenere il difensore centrale tra i più forti d’Europa è sicuramente un passo avanti, ma bisogna capire come si muoveranno anche le altre sorelle del condominio scudetto.

Il Napoli ha il mercato bloccato dalle uscite: senza l’addio di uno tra Politano e Ounas non arriva Deulofeu. Inoltre bisogna decidere ancora chi sarà il portiere titolare, perché Spalletti ha bocciato Meret, ma la società vuole il rinnovo. Da Ospina non ci sono segnali confortanti, eppure è lui il preferito del tecnico toscano. Ostigard è vicinissimo, ma non ancora preso. Poi c’è il centrocampo con le incognite Fabian Ruiz e Zielinski. Il primo per questioni contrattuali, il secondo per un ragionamento di continuità di rendimento. Insomma per avvicinarsi all’Inter serve fare ancora qualche passo.