Sky – il Napoli chiude per Ostigard, le cfre

Il Napoli chiude per Leo Ostigard il giocatore di proprietà del Brighton verrà acquistato per 5 milioni di euro più bonus. Le ultime notizie di calciomercato di Sky sul Napoli danno il club azzurro impegnato a chiudere la trattativa per il difensore centrale norvegese. Ostigard ha giocato col Genoa negli ultimi mesi e si è messo in evidenza per delle buone prestazioni. C’è chi addirittura lo paragona a Fabio Cannavaro per il tempo di uscita e di intervento.

Ora secondo Sky Ostigard è vicinissimo al Napoli. Gianluca Di Marzio fa sapere che la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a chiudere l’affare per 5 milioni di euro più bonus. Il difensore andrà a completare il pacchetto difensivo di 4 centrali con Ostigard che prende il posto di Tuanzebe, ritornato al Manchester United dopo il prestito.