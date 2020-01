IL NAPOLI RILANCIA PER PETAGNA. Politano firma. Callejon ai saluti?

Il Napoli rilancia per Petagna. De Laurentiis offre 21 milioni alla SPAL. Con l’arrivo di Politano, Callejon potrebbe accasarsi all’Espanyol a gennaio.

MERCATO, LE ULTIME SU POLITANO E CALLEJON

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, dopo gli arrivi di Demme e Lobotka, oggi è il giorno di Matteo Politano. L’esterno è atteso oggi a Roma.

Politano sosterrà le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart, successivamente è atteso alla Filmauro da De Laurentiis, per la firma.

Da domani sarà a Castel Volturno agli ordini di Gattuso, il tecnico calabrese lo ha voluto fortemente, perché ci sarà da prepararsi per la Sampdoria.

Matteo Politano va a prendersi l’eredità di José Maria Callejon. Quillon, agente dell’esterno di Motril come riporta tuttosport, starebbe infatti trattando l’immediata cessione del suo assistito a diversi club spagnoli, sopratutto l’Espanyol.

Simbolo del Napoli dal 2013, praticamente sempre in campo durante queste stagioni, Callejon si è messo in mostra con l’Espanyol tra il 2008 e il 2011 prima di passare al Real Madrid e dunque in azzurro.

Politano dovrà impegnarsi al massimo per interpretare quel ruolo con la sontuosa, regale postura di un esterno come Callejon, giocatore che si è fatto amare come pochi, che ha segnato un tempo, che ha rappresentato un modello di calcio, che ha irrorato di intelligenza pura le sue sette stagioni partenopee.

IL NAPOLI RILANCIA PER PETAGNA

Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha contattato la Spal, offrendo 21 milioni di euro per Andrea Petagna, il centravanti che sfida le difese italiane, forte della sua fisicità. Il Napoli ha aggiunto un altro milione di euro ad un prima proposta di 20 milioni. Adesso, ne ha messi sul piatto 21 e il club emiliano potrebbe cedere all’offerta vantaggiosa per le proprie casse, anche se l’idea è quella di lasciarlo partire soltanto a fine stagione.

Il Napoli, però, lo vuole subito, non vuole aspettare, perché vorrebbe garantirsi un attaccante di peso anche per il futuro. E poi, l’arrivo di Petagna potrebbe aprire alla partenza di Fernando Llorente che Antonio Conte vuole all’Inter.