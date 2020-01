Foto- Napoli-Juve, Higuain lascia in lacrime il San Paolo

Gonzalo Higuain lascia in lacrime il San Paolo?. Lo scatto rubato a bordo campo dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus.

Il genio nei piedi e nella testa che ha sempre fatto a cazzotti con l’altra testa, quella dominante, quella che determina, quella che Gonzalo Higuain l’ha sempre fottuto riducendo a comprimario e perdente quello che è stato uno dei quattro migliori centravanti ad indossare la maglia del Napoli. comincia così un bellissimo post pubblicato dalla pagina facebook “la Napoli Bene” che descrive alla perfezione il Pipita Higuain.

L’unica volta che Gonzalo ha avuto la possibilità di entrare in una storia ha scelto il binario sbagliato, ha imboccato la strada della sicurezza ma contromano quella dei grandi, della sfida che ti rende immortale indipendentemente dal risultato.

Ieri sera la scelta del Pipita si è palesata in tutta la sua interezza. L’argentino è stato praticamente assente per tutta la partita, visibilmente nervoso e contratto, l’argentino ha sentito tutto il peso del “tradimento”: IL SAN PAOLO NON PERDONA CHI TRADISCE, chiedete a Sarri.

I due “traditori” non sono riusciti a sconfiggere il Napoli e il passato: 91 punti e record di miglior cannoniere della storia della serie A. Come riporta areanapoli, a fine gara il pipita è stato immortalato mentre usciva dal campo, visibilmente nervoso.

Voci da bordocampo, raccontano che Higuain non abbia trattenuto la “commozione” o “la rabbia” non è dato saperlo, e qualche “lacrima” è venuta giù.

A prescindere se sia vera o meno la commozione, dietro i professionisti ci sono uomini con le loro emozioni. Magari qualche bel ricordo in maglia azzurra sarà passato per la sua testa… O forse, più probabile, stava solo asciugando il sudore.