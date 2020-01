Gattuso ha voluto Politano al Napoli. Il tecnico calabrese regista dell’operazione di mercato. Lunedì l’esterno sarà a Castel Volturno.

Gennaro Gattuso ha voluto fortemente Matteo Politano al Napoli. L’esterno si legherà alla società di Aurelio De Laurentiis con un contratto fino al 2024. Politano guadagnerà 2 milioni di euro più i soliti bonus.

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, riporta un retroscena sulla trattativa tra L’Inter e il Napoli per Politano.

“Gennaro Gattuso è stato il promotore dell’arrivo di Politano al Napoli. Il tecnico calabrese ha seguito tutta la trattativa e non vedeva l’ora che il giocatore si decidesse.

Ieri è arrivato l’ok del calciatore dopo il pressing del Cristiano Giuntoli, intensificato negli ultimi giorni per battere la concorrenza del Siviglia, oltre alla Roma che seguiva l’evoluzione della vicenda.

Con l’Inter l’affare dovrebbe formalizzarsi per 2 milioni di prestito, più circa 20 di riscatto e altri 2 di bonus ed il giocatore potrebbe fare passerella al San Paolo già per la gara contro la Juventus.

Da lunedì Politano potrebbe mettersi a disposizione di Gattuso a Castel Volturno“.

La gazzetta svela ulteriori particolari sull’arrivo di Politano in maglia azzurra:

“Un’operazione importante da parte del Napoli che denota tutta la voglia della società di accontentare il proprio allenatore.

Gattuso è stato il “ regista” dell’operazione Politano. Per completare il suo 4-3-3, ha indicato il calciatore per un motivo molto semplice: è l’esterno destro di piede mancino capace di rientrare e lasciare spazio all’inserimento di un terzino offensivo come Di Lorenzo.

L’obiettivo è essere a disposizione già per la sfida di Marassi contro la Sampdoria, tra una settimana. Politano al Napoli grazie a Gattuso”.