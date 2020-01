Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Decisiva la telefonata tra i due amministratori delegati, Marotta e Chiavelli. Lunedi le visite mediche.

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli, l’ex Sassuolo ha sfiorato l’azzurro nel 2018, quando vestiva la maglia del Sassuolo.

Secondo quanto riferisce la redazione di Sky sport 24

Matteo Politano, sarà un nuovo giocatore del Napoli. Decisiva la telefonata tra i due amministratori delegati, ovvero Chiavelli da una parte per il club partenopeo e Marotta dall’altra per l’Inter.

Affare da 23 milioni complessivi così distribuiti: 2 milioni per il prestito di 18 mesi, obbligo di riscatto fissato a 19 con 2 di bonus.

Nel frattempo, altri club avevano provato a inserirsi nella trattativa più complessa dell’inverno: la solita Roma, che una settimana fa stava preparando le visite mediche di Politano e ora è costretta a virare su Adnan Januzaj, e pure gli spagnoli del Siviglia.

Giallorossi dispiaciuti e irritati con Marotta. Qualche giorno fa il ds Petrachi fu molto duro: “L’operazione Spinazzola-Politano era chiusa. Peccato perché è brutto quando non viene rispettata una parola data“.

Nell’affare Politano-Napoli non rientra Llorente.

Lunedì, come da programma, le visite mediche di Politano a Villa Stuart. Le rifarà dopo averle fatte per la Roma qualche giorno fa, prima che lo scambio con Spinazzola saltasse.

Politano è del Napoli, con due anni di ritardo. Sarri lo avrebbe accolto volentieri nel gennaio 2018, quando lottava per lo scudetto.

Niente Inter per Fernando Llorente. L’attaccante dopo essere stato inserito in un primo momento nell’operazione, è stato bloccato dal Napoli a causa dei guai fisici di Mertens. L’Inter, vira nuovamente sul suo primo obiettivo: Olivier Giroud.