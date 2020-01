Alvino: “Gira una fake news su Politano al Napoli. Vi do una notizia certa”

Carlo Alvino interviene in merito alla trattativa tra Matteo Politano e il Napoli. Il giornalista smentisce categoricamente una fake news.

Botta e risposta tra Carlo Alvino ed un tifoso sulla trattativa tra il calcio Napoli e Politano. L’esterno dell’Inter è vicino alla maglia azzurra, ma il rpessing della roma sul giocatore e l’inserimento dell’ultim’ora del Siviglia di Monchi hanno rallentato la trattativa. Su alcuni portali era apparsa una notizia secondo la quale, Politano avesse rifiutato il Napoli perché si sente romanista. Si tratta di una fake news, una delle tante che portali dal basso profilo mandano in rete per tentare di racimolare utenti.

Sull’argomento si è espresso Carlo Alvino, il giornalista vicinissimo alle situazioni di casa Napoli, durante la trasmissione che conduce su radio Kiss kiss Napoli ha risposto ad un tifoso che dava per scontato il mancato arrivo di Matteo Politano alla corte di mister Gennaro Gattuso

“Matteo Politano ha rifiutato di andare al Napoli? Ti do una notizia sicura. L’attuale esterno dell’Inter non ha mai rifiutato il passaggio al Napoli. Te lo ripeto: questa è una cosa certa, te lo assicuro. Non dico che Politano arriverà sicuramente al Napoli, ma qualora non approdasse in azzurro, il motivo non sarebbe da attribuire a una sorta di ritrosia del calciatore per il capoluogo campano. Occhio quindi: non vi fidate delle fake news che stanno girando“,



Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Mertens e Callejon? Sono dei calciatori a scadenza di contratto. Un consiglio a tutti: cerchiamo di amare la maglia, non i calciatori. Loro sono professionisti e vanno lì dove ricevono le migliori offerte“.