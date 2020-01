Salta lo scambio Allan-Vecino. Il centrocampista uruguaiano dell’Inter rifiuta il Napoli e le altre pretendenti italiane.



Il Napoli continua a lavorare sul mercato e in particolare sulla trattativa con l’Inter per Matteo Politano. Gattuso vuole fortemente l’esterno romano ritenendolo una valida alternativa a Callejon. Tra le due società in queste ultime ore si era parlato anche di uno scmbio di rrestiti che coinvolgeva due centrocampisti: Allan e Vecino. Un’operazione accolta in maniera favorevole da Conte e da Giuntoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla redazione di sky sport, sarebbe saltato lo scambio Allan-Vecino:



“L’uruguaiano ha detto no al Napoli. Vecino non accetta neanche le altre pretendenti italiane. Il centrocampista è destinato a restare all’Inter, mentre resta da capire se qualcosa potrà ancora succedere sul fronte Allan.

Il giocatore, che attualmente è fermo a causa di un infortunio muscolare e che nelle scorse ore è volato in brasile per la nascita del terzogenito Matteo, ha diversi estimatori, tra i quali soprattutto l’Everton.



Il club inglese è pronto a spingere sull’acceleratore e questo perché Carlo Ancelotti sarebbe ben contento di averlo di nuovo in squadra con se”.

Ancelotti vorrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare l’Everton. Piace Hirving Lozano, che lui stesso ha voluto in azzurro e che sta trovando poco spazio, Allan e Piotr Zielinski. Difficile però pensare che possano lasciare Napoli a gennaio, se ne riparlerà nella sessione estiva del calciomercato“.