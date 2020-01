Di Marzio: “Higuain non è un traditore, vi spiego perché”

“Higuain non è un traditore” parole di Gianni di Marzio ex allenatore che a Radio Marte dice: “E’ stato venduto ed il Napoli ha incassato tanti soldi”.

Napoli-Juventus è alle porte, una sfida mai banale per i napoletani. Una gara che si infarcisce di mugugni, polemiche e amori traditi, soprattutto da quando Maurio Sarri e Gonzalo Higuain sono passati dal Napoli alla Juventus. Proprio sulla questione è intervenuto Gianni Di Marzio che ha detto: “Higuain non è un traditore, il Napoli voleva vendere ed ha incassato tanti soldi, inoltre ha avuto anche un attrito col presidente“. Attrito confermato in qualche modo anche dallo stesso Higuain che dopo un gol al San Paolo indicò De Laurentiis in tribuna dicendo: “E’ stata tua la colpa“. Intanto Di Marzio sulla sfida del San Paolo ha aggiunto: “Napoli-Juventus è una gara storica, particolare, una gara secca perché il risultato sfugge ad ogni logica. Basta poco per dare entusiasmo e il pubblico di Napoli può trascinare la squadra alla vittoria. Contro la Juve mi piacerebbe vedere una squadra aggressiva come ha fatto contro la Lazio. Detto questo, bisognerà essere attentissimi in difesa perché la Juve ha calciatori che da soli possono decidere le partite”.

Cessione Higuain quanto ha guadagnato il Napoli

Di Marzio ammette che “Higuain non è un traditore” anche perché il Napoli ci ha guadagnato. In effetti il passaggio nell’estate del 2016 di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Jvuentus, è costato ai bianconeri ben 94,7 milioni di euro. In quell’occasione la cessione di Higuain fu un fatto storico anche per la Serie A, dato che fino ad allora era la cifra più pagata per un calciatore. Una cifra pazzesca giustificata anche dal record di gol in Serie A, che lo stesso Higuain ha firmato proprio in maglia azzurra. Alzi la mano chi non ricorda quel gol al Frosinone, quello siglato da Higuan 14 maggio del 2016.