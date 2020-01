Napoli, Mertens out con la Juventus. Ecco quando potrebbe rientrare

Mertens fuori anche con la Juventus. L’attaccante belga alle prese con un fastidio muscolare persistente. Si avvicina la data del rientro.



Questo è un anno molto travagliato per Dries Mertens, la questione rinnovo, l’ammutinamento e i guai muscolari hanno segnato la stagione dell’attaccante belga.

Gattuso vedendolo in tribuna insieme ad Allan e koulibaly aveva sperato nel recupero dei suoi Galacticos ma Dries non riesce ancora a calciare.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, Mertens potrebbe rientrare il 3 febbraio a Marassi con la Sampdoria, dove si troverà difronte l’ex Tonelli, da poco passato nelle fila della squadra di Ranieri.

Mertens nelle scorse settimane era volato in Belgio per sottoporsi ad un ciclo intensivo di terapie con il fisioterapista della Nazionale belga, ma la terapia non ha sortito l’effetto sperato.

Su Mertens restano anche le nubi riguardanti il futuro. Ciro, non ha rinnovato con il Napoli e dal primo Febbraio può decidere di accasarsi dove vuole a paramento zero.



Nelle ultime ore su Mertens è piombato in maniera prepotente il Monaco. Il club francese propone all’attaccante una offerta importante, importantissima, da cinque milioni a stagione per due anni, e Dries Mertens valuta e considera. Niente male, altroché: quasi un milione in più rispetto a quanto il Napoli gli ha prospettato per lo stesso periodo, e dunque fino al 2022, e inoltre anche il bonus alla firma richiesto dal giocatore.