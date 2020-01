Tonelli saluta Napoli va alla Samp. Bellissimo messaggio del difensore

Lorenzo Tonelli va alla Sampdoria. Il difensore ha salutato Napoli con un bellissimo messaggio pubblicato su Instagram.

Lorenzo Tonelli lascia l’azzurro per legarsi alla Sampdoria, formazione nella quale aveva militato in passato. Il Napoli ha trovato nelle ultime ore l’accordo economico con il club allenato da Ranieri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni più i vari bonus.

Su instagram Tonelli ha voluto salutare Napoli e i napoletani con un bellissimo messaggio: “​Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo! Porterò sempre Napoli nel cuore“.