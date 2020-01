Politano vicinissimo al Napoli. Apertura del giocatore. Ecco le ultime

Politano è vicinissimo al Napoli. Al termine del vertice a Milano tra il Ds del Napoli Giuntoli e l’agente Lippi, si registra l’apertura del calciatore agli azzurri.

De Laurentiis sta per perfezionare il terzio acquisto di calciomercato, Matteo Politano è vicinissimo al Napoli. Nel pomeriggio di oggi, l’esterno offensivo dell’Inter ha incontrato il suo agente Davide Lippi per valutare l’ultima offerta arrivata dal Napoli, complessivamente da 25 milioni di euro. Con la Roma che, nonostante i rapporti all’insegna della freddezza col club nerazzurro dopo l’affaire Spinazzola, resta spettatore interessato alla luce del forte gradimento del giocatore.

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky sport, al termine del summit a Milano tra il ds del Napoli Giuntoli e l’agente di Politano, Lippi, l’esterno dell’Inter sembra sempre più vicino alla formazione azzurra: secondo summit della giornata per provare a limare i dettagli, nella trattativa potrebbe entrare anche il prestito di Fernando Llorente. Ai cronisti presenti, Davide Lippi non ha però rilasciato dichiarazioni indicative: “Nessuna novità. Non possiamo parlare, domani potrebbe essere la giornata decisiva”.