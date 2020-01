Manganelli meglio di Demme secondo Enrico Fedele. L’opinionista commenta la prestazione dell’Ex Lipsia e lo paragona al capitano del Sassuolo.

Manganelli meglio di Demme ? le dichiarazioni di Enrico Fedele sono destinate a scatenare una grande polemica. L’opinionista ritiene il capitano del modesto Sassuolo, superiore all’ex leader del Lipsia, primo in classifica in bundes liga.

Ai miicrofoni di Radio Marte, Enrico Fedele ammette:

“Diego Demme ha sputato il sangue in campo contro la Lazio? E’ vero, si è reso utile impegnandosi molto, ma sta di fatto che non è come Francesco Magnanelli. Magnanelli del Sassuolo è più tattico di Demme, è un allenatore in campo“.

Fedele ha poi aggiunto: “Demme è un Fusi, una cerniera difensiva; però gli mancano tre cose, per chi sa fare discorsi tecnici e non vende solo i friarielli. Ho quarant’anni di esperienza, e dico che questo ragazzo non ha peso, e lo si è visto nei falli che ha commesso contro la Lazio. Però ha un pregio: si fa trovare. Non si vede, ma si sente: sia in appoggio sia in sostegno. Gli manca una cosa: la differenziazione, quella qualità che ti permette di variare. Lui gioca in un solo modo, per quanto utilissimo al Napoli“.