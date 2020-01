Younes vicinissimo alla Sampdoria. Ferrero e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante. Si attende il si del giocatore.

Napoli e Sampdoria continuano a lavorare in sinergia sul mercato, dopo il passaggio di Tonelli alla corte di Ranieri, i due club lavorano anche per il trasferimento di Younes.

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il Napoli e la Sampdoria hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Younes. L’attaccante deve però ancora dire sì all’operazione con Ferrero e per questo motivo non c’è stata ancora la fumata bianca.

Su Younes ci sono anche Genoa e Torino e club stranieri.

Alla Sampdoria, invece è passato in maniera ufficiale il difensore Tonelli, trattativa conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto (2.5 milioni più bonus, ndr).

Il Napoli, dopo il passaggio di Younes alla Sampdoria, potrebbe chiudere anche altre operazioni di mercato in uscita. Fernando Llorente, potrebbe passare all’Inter qualora si concretizzasse l’approdo di Matteo Politano alla corte di Gennaro Gattuso.

Bloccato il rinnovo per Dries Mertens. Il belga ha ricevuto un’offerta enorme dal Monaco per trasferirsi da subito. Ben 10 milioni all’anno per Ciro che può dire addio immediatamente alla città che ama.