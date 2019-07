Il Napoli ha preso Folorunsho. Andrà in prestito al Bari

Michael Folorunsho è del Napoli. Il centrocampista prelevato dalla virtus Francavilla sarà girato in prestito al Bari.







Comincia l’asse Napoli Bari. Le due società che fanno capo alla famiglia De Laurentiis iniziano a lavorare insieme. La neopromossa società pugliese sarà la cantera del Napoli.

Ai galletti verranno girati alcuni giocatori azzurri.

Il primo giocatore ad essere girato al Bari è Michael Folorunsho,centrocampista classe 1998 della Virtus Francavilla.

Il Napoli, si legge su Brindisimagazine.it, girerà Folorunsho in prestito al Bari in Serie C.

Come anticipato da Studio 100 Tv la trattativa era in dirittura d’arrivo da tempo, tant’è che il calciatore aveva già affettuato diversi giorni addietro le visite mediche in Campania.







Fondamentale l’intervento del Napoli che ha messo sul piatto la cifra richiesta dal club pugliese.

Nelle prossime ore saranno rese note le cifre dell’affare che, in ogni caso, consentirà alla società del Presidente Antonio Magrì di tuffarsi con ancor più determinazione sul mercato.