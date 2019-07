Elmas è del Napoli, visite mediche tra oggi e domani. Inter beffata

Il Napoli ha preso Elmas. Visite mediche previste tra oggi e domani. Il centrocampista macedone era seguito anche da Inter e Fiorentina.







Il Napoli ha chiuso per Elif elmas. Il giocatore è in arrivo in Italia per le visite mediche e la firma.

Ancelotti avrà a disposizione un centrocampista molto duttile in grado di giocare in diversi ruoli sulla mediana, al centro (posizione naturale) e a sinistra, e all’occorrenza anche sulla trequarti. Un prezioso jolly in attesa del grande colpo di mercato James Rodriguez .

ELMAS VISITE MEDICHE CON IL NAPOLI

Secondo quanto riporta Sport Mediaset il Napoli ha raggiunto l’intesa economica con il Fenerbahce per il 19 enne Elif Elmas. La trattativa si è conclusa sulla base di 15 milioni di euro più bonus.

Elmas tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con Napoli.

Il centrocampista macedone (e amico di Goran Pandev) era seguito anche dalla Fiorentina e dall’Inter.







DALLA TURCHIA AL NAPOLI

Elmas ha esordito nella serie A turca a 16 anni (con la maglia del Rabotnicki), in due stagioni colleziona complessivamente 68 presenze mettendo a segno 14 gol. 12 invece le apparizioni in Nazionale (2 reti).

Nell’ultimo campionato arriva la grande maturazione con il conseguente interesse dei Viola, dei nerazzurri e del Napoli.

Il Napoli, spinto da Ancelotti, ha puntato in maniera decisa sul macedone. Elmas è atteso in Italia per le visite mediche di rito. Il giovane centrocampista si aggregherà alla squadra nel ritiro di Dimaro ed è pronto a diventare il nuovo Fabian Ruiz.