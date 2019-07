Fabian Ruiz, Ancelotti gela il Real Madrid e l’Atletico

Fabian Ruiz, Ancelotti risponde alle pressioni di Real Madrid e Atletico. L’allenatore del Napoli gela le pretendenti spagnole per il centrocampista azzurro.







Secondo alcune voci di calciomercato provenienti dalla Spagna, il Real Madrid e L’atletico Madrid stanno sondando il terreno per Fabian Ruiz. Il neo campione d’Europa Under 21 piace tantissimo in patria.

Lo scorso anno Aurelio De Laurentiis tra lo scetticismo generale, atteggiamento che spesso accompagna le operazioni di mercato nel nostro paese, anticipò la concorrenza e pagò la clausola da 30 milioni al Betis Siviglia.

Fabian Ruiz è diventato un punto fermo del centrocampo di Ancelotti, e le sue prestazioni non sono passate certo inosservate.

ANECELOTTI NO A REAL MADRID E ATLETICO PER FABIAN RUIZ

In queste ore, secondo quanto riporta il quotidiano AS, sia Il Real Madrid, con il quale il Napoli è impegnato nella trattativa per James Rodriguez, che l’Atletico di Simeone sono tornate alla carica per Fabian Ruiz.

I dirigenti dei due club spagnoli hanno contattato Carlo Ancelotti per capire la situazione legata Fabian Ruiz. La risposta di Ancelotti è stata lapidaria: ” è incedibile”.







FABIAN RUIZ INCEDIBILE

Aurelio De Laurentiis e lo stesso Ancelotti sono fermi sulle proprie posizioni, Koulibaly e Fabian Ruiz sono tra gli incedibili del Napoli.

Ancelotti vuole fare di Fan Ruiz un punto di riferimento della squadra della prossima stagione. Il calciatore. Il centrocampista andaluso ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2023 e non ha una clausola di rescissione, ulteriore dettaglio a vantaggio del club partenopeo che, dunque, potrà fissare il prezzo il giorno in cui decidesse di venderlo.