Elmas al Napoli ci siamo, al Fenerbahce 18 milioni. Lo manda Pandev

Napoli, per Elmas mancano solo i dettagli. I partenopei per il centrocampista macedone garantiranno 18 milioni più bonus al Fenerbahce.







Secondo Paolo Ziliani, giornalista de Il fatto quotidiano, il Napoli ha concluso l’acquisto di Elmas, 20 anni non ancora compiuti, centrocampista macedone (raccomandato da Pandev) del Fenerbache. Col club turco ha giocato due campionati segnando, in 55 partite, 14 gol.

ELMAS AL NAPOLI

Dello stesso avviso è il giornalista di TV Luna Carlo Alvino che si Twitter scrive:

“Mercato Napoli. Vicinissima la chiusura di Elif Elmas. Attenzione: questo ragazzo è un fenomeno, un nuovo Fabian Ruiz.”

Tutto lascia pensare che il Napoli abbia portato a casa il sostituto di Diawara, passato alla Roma nell’affare Manolas.

Il Napoli ha scelto Elif Elmas da un bel po’, e dopo qualche settimana di trattativa sta per concluderne l’acquisto con il Fenerbahce.

Il centrocampista macedone è quello che per caratteristiche maggiormente si avvicina all’identikit tracciato da Ancelotti, ieri, in conferenza stampa. «Vogliamo un giocatore moderno, che somigli, in qualche modo, a Fabian Ruiz».

CHI E’ ELIF ELMAS IL NUOVO CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI

Gioca da mediano, mezzala e trequartista, ha piedi che incantano.

Zoran Misevski, giornalista di Tera tv, canale televisivo macedone, conosce molto bene Elif Emas e lo descrive così ai microfoni di radio Marte:

“Elmas è un talento, forse il più grande attualmente in Macedonia. Come Fabian Ruiz, anche Elmas è cresciuto molto nell’ultimo periodo. Elmas ha bruciato le tappe e si parla di più di un interesse del Napoli anche perché il ragazzo pensa solo al Napoli. Anche il ct della Macedonia ha consigliato al ragazzo di andare in Italia, proprio da voi, e nonostante giocare in Italia non sia semplice, Elmas può rischiare perché ha carattere. Pandev gli ha parlato ultimamente della città, gli ha descritto pregi e difetti. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e lo ha fatto, ma mi piace di più da trequartista o da mezzala, quando quindi è più avanzato perché ha il fiuto del gol”.







L’intesa è ai dettagli, il club turco ha bisogno di vendere il suo gioiello per gli impegni con il fair play finanziario e le parti sono vicinissime all’accordo.

Elmas è un autentico pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che vuole regalare ad Ancelotti un giocatore che molto definiscono il nuovo Fabian Ruiz.