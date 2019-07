Dimaro, Ancelotti in conferenza: “James, icardi e il Napoli che sarà”.

Dimaro, prima conferenza stampa di Ancelotti. James Rodriguez, il mercato e l’arrivo di Manolas. Il tecnico spiega la squadra che ha in mente.







Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa da Dimaro. Le parole del tecnico del Napoli erano molto attese in particolare il suo pensiero su James Rodriguez.

“La qualità del gioco è alla base della nostra idea. James Rodriguez metterebbe sicuramente tanta qualità, ma purtroppo ancora non è un giocatore del Napoli. Magari non lo sarà mai o magari lo sarà. Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Stiamo valutando tante opportunità sul mercato”. “L’unica cosa certa è che in uscita io non ho dato l’ok a nessuna cessione. Magari ci sarà qualche giocatore che vorrà cambiare aria, ma si valuterà caso per caso. La nostra idea è di non cedere i migliori”.

Carletto strizza l’occhio a Icardi

“Icardi è un ottimo giocatore, non solo per me o per noi, ma per tutti. C’è l’apprezzamento per il giocatore, ma per ora nulla di più”.

Ancelotti in conferenza da Dimaro, spiega che il Napoli si contenderà lo scudetto con Juve e Inter

“Il Napoli dovrà compararsi con l’Inter e la Juventus. Loro hanno cambiato allenatore, noi siamo già conosciuti. Sarà un Napoli in linea con quello dell’anno scorso, ma ovviamente vogliamo fare di più per migliorare. Soprattutto per quello che abbiamo lasciato indietro nella seconda parte di stagione. Sono convinto che saremo migliori, dal punto di vista tattico non ci saranno grosse novità”.

Il tecnico da il benvenuto a Manolas e saluta Albiol

“Manolas e Koulibaly formeranno una coppia formidabile, sicuramente il greco ci permetterà di giocare anche in modo diverso, potendo contare anche sull’uno contro uno in difesa. Ma colgo l’occasione anche per salutare e ringraziare Raul Albiol”.







Insigne capitano

“Insigne ha avuto un ottimo inizio di stagione, poi ha affrontato una seconda parte di annata in calo. Lui è il nostro capitano, quindi mi aspetto un atteggiamento da capitano”.

Verdi, Callejon e Ghoulam