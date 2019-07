Napoli, Ancelotti-De Laurentiis summit di mercato a Diamaro

Napoli, Ancelotti e De Laurentiis summit a Dimaro. Il tecnico a cena con il presidente per parlare delle mosse di mercato.







Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha presentato il nuovo Napoli. Il tecnico ha parlato a tutto tondo dei progetti tecnici e del mercato. A Dimaro è il giorno di Aurelio De Laurentiis. Il patron è arrivato in trentino accompagnato dall’amministratore Andrea Chiavelli.

Al Rosatti Hotel, scrive il corriere dello sport, Aurelio De Laurentiis e di Andrea Chiavelli, sono attesi da Ancelotti per la cena e soprattutto per farsi una chiacchierata sul mercato, l’arrivo di James Rodriguez è imminente, ma ballano ancora alcuni colpi, come un centrocampista e un attaccante.







Casa-Napoli resta aperta sino al 27, quando comincerà il viaggio in Europa, prima destinazione Edimburgo per la sfida contro il Liverpool. A seguire, una sessantina d’ore di rinfrescante distacco dal pallone, e poi nuova full immersion, per viaggiare verso Marsiglia e da qui in America, per la doppia sfida contro il Barcellona.