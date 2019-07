LIGA SERIE A CUP. Il Napoli sfida due volte il Barcellona

Liga-Serie A Cup: Napoli due volte contro il Barellona. Estate di lusso negli USA per gli azzurri. Si comincia il 7 Agosto a Miami.









Sarà il Napoli la prima squadra italiana a partecipare alla Liga-Serie A Cup. E il suo avversario sarà il Barcellona di Messi. Si tratta di un nuovo trofeo la cui ufficialità, in Italia, è stata data ieri, a margine dell’Assemblea di Lega. Nasce dall’asse che si è creato tra via Rosellini e Tebas, numero uno della Liga.

LIGA SERIE A CUP: NAPOLI-BARCELLONA

Il trofeo verrà assegnato attraverso una doppia sfida e ogni anno le partecipanti saranno diverse.

Si comincia appunto con Napoli-Barcellona: primo incrocio all’Hard Rock Stadium Miami, il prossimo 7 agosto, e secondo confronto al Michigan Stadium di Ann Arbor, a distanza di soli 3 giorni, il 10 agosto.

Questo sarà il 3° anno consecutivo con un tour negli Stati Uniti per il Barcelona, che ha istituito un ufficio regionale a New York e sta per provare a iscrivere un club alla NSWL, il campionato calcistico americano femminile.

Per gli azzurri sarà la prima tournée negli USA negli ultimi trent’anni.







TORNEO INTERNAZIONALE

Dell’organizzazione della Liga-Serie A Cup, scrive il Corriere dello Sport, si occuperà il Relevent Sports Group, che già gestisce l’International Champions Cup, il mega torneo internazionale che già da qualche anno coinvolge le principali squadre di club mondiali.

Quest’estate, le formazioni italiane coinvolte sono Juventus, Inter, Milan e Fiorentina, che ha preso il posto della Roma.