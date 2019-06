Manolas al Napoli. La reazione dei social. Napoletani e romanisti...

Manolas al Napoli, sui social la notizia no è passata inosservata. I Napoletani pensano alla coppia con koulibaly, i romanisti attaccano Pallotta.







L’arrivo di Manolas a Napoli è rimbalzato sui social. Napoletani e romanisti hanno preso d’assalto le varie piattaforme per palesare le proprie emozioni.

Il giocatore greco arriva al Napoli per 15 milioni più il cartellino di Diawara valutato dalla Roma 21 milioni.

Ancelotti avrà a disposizione una delle migliori coppie difensive della serie A: “Manolas-Koulibaly”.

Con Manolas al Napoli la Roma ha sistemato a sufficienza i conti, con le cessioni che servivano per evitare le ispezioni dell’Uefa sul fair play finanziario. Proprio questo aspetto preoccupa i tifosi giallorossi. Mentre i tifosi del Napoli applaudono Aurelio De Laurentiis, che sembra intenzionato ad allestire una grande squadra, tenendo anche quei big come Koulibaly e Fabian Ruiz che potrebbe vendere a peso d’oro.

MANOLAS AL NAPOLI: LA REAZIONE DEI SOCIAL

I social si sono scatenati sulla notizia di Manolas al Napoli. Su Twitter preso d’assalto l’account Spud, il primo in assoluto a svelare i nomi di Manolas e James Rodriguez.

“Sei troppo avanti … Impressionante davvero. .. Complimenti“

“Spud sei un grande e sai perché …? Perché ami il Napoli e chi lo ama non può non rendersene conto ! Ed alla fine come ci avevi ampiamente anticipato Polifemo e’ nostro!!!!

Anche su Facebook i tifosi azzurri si fanno sentire:

“grande De Laurentiis, Manolas e James Rodriguez”

“per la prima volta apprezzo il mercato del Napoli”

“de Laurentiis e Ancelotti stanno preparando una grande squadra: benvenuto a Napoli Manolas”







I COMMENTI DEI ROMANISTI

Gli utenti social romanisti non hanno accolto bene la cessione di Manolas al Napoli.

” Cedere Manolas al Napoli è una grande offesa per noi”

“Anche quest’anno coppa plusvalenze”

“Sostituirlo con Bartra mi sembra un po’ poco. Staremo a vedere“

“Manolas ha visto Posillipo da internet e il saldo in banca da internet…. e niente”

Tra i migliori marcatori One to One della Serie A. Spero la Roma riesca a prendere un Difensore più forte. Più utile, ecco. Nel frattempo, arrivederci e buona fortuna (come persona eh, perchè come giocatore spero sbagli tutto quello che potrà sbagliare)“

“Pallotta lascia Roma”

“tutta colpa di Pallotta”.