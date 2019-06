Napoli, Manolas ha scelto Posillipo. Albiol saluta. Diawara e El Shaarawy...

Napoli, Manolas ha visionato una casa a Posillipo. albiol saluta tutti va al villareal. El Shaarawy allo Shanghai Shenhua. Diawara alla Roma.







L’addio di Albiol dopo sei anni chiude un’epoca in cui la crescita del Napoli in fase difensiva ha avuto come assoluto protagonista anche l’ex Real Madrid.

Casa al Vomero e famiglia perfettamente integrata in città, Albiol è stato leader riconosciuto dello spogliatoio. La sua assenza per infortunio è stata spesso pesante per il Napoli di Ancelotti e proprio Carletto lo ha rimarcato.

Troppo forte però il desiderio di tornare in patria per Albiol. Dopo le visite mediche firmerà un triennale con il Villarreal. Lo spagnolo lascerà un vuoto che presto verrà colmato, perché il Napoli non si è fatto trovare impreparato e ha bloccato Manolas.

NAPOLI-MANOLAS: LA SITUAZIONE

Sono giorni decisivi, il Napoli ha l’accordo con Manolas e con il suo procuratore Mino Raiola per un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus facilmente raggiungibili.

Manolas che ha già avuto modo di veder casa a Napoli, e gli è piaciuta la zona Posillipo, scrive il Corriere dello sport.

Kostas Manolas, è stato chiarissimo con la Roma, in epoca (persino) non sospetta ed ha avvertito: voleva nuove motivazioni e gliele ha offerte immediatamente il Napoli.

Manolas-Koulibaly sarebbe la coppia perfetta per un Napoli disposto ad avere il baricentro più alto confidando nei recuperi, nelle capacità di entrambi nell’uno contro uno e allo stesso tempo di difendere in area di rigore.







L’ACCORDO CON LA ROMA

Radiomercato riferisce che il difensore greco ormai è del Napoli, risolti anche i dettagli con Roma. Gli azzurri pagheranno una cifra vicina ai 30 milioni risolvendo così il problema del club giallorosso di portare a casa plusvalenze entro il 30 giugno.

Diawara è sempre nel mirino della Roma, l’operazione potrebbe realizzarsi in un secondo momento, nel corso del mese di luglio, ma, se Petrachi riuscisse a realizzare entro fine mese la cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua, l’affare potrebbe essere impostato tutto in una soluzione. Il Napoli darebbe alla Roma Diawara più un conguaglio economico ma manca ancora l’intesa sulla valutazione del centrocampista azzurro.