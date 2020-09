Il Napoli ha fretta di chiudere Arek Milk alla Roma, l’attaccante polacco non rientra nei piani di Gattuso. Intanto Cengiz Under si avvicina.

Arkadiusz Milik ha detto si alla Roma, ma non è stata ancora trovata l’intesa per il trasferimento definitivo. Ci sono ancora dei problemi che bloccano la cessione ma il Napoli ha fretta di chiudere. Il polacco è oramai un esubero anche per via del suo contratto in scadenza, Aurelio De Laurentiis lo ha confermato sul mercato ma la Roma appare l’unica pretendente seria. Serve trovare il gioco di incastri con i giallorossi che devono liberare Dzeko. C’è fretta di fare questo scambio che porterebbe Under in maglia azzurra, oltre al giovane Riccardi e un conguaglio economico a favore del Napoli.

Il Mattino fa sapere che nei giorni scorsi Giuntoli ha incontrato l’agente “dell’esterno turco, facendo abbassare le pretese del calciatore che restano ancora molto alte (chiede un quadriennale da 3,6 milioni a stagione). Le distanze si sono assottigliate, ma prima dell’affondo finale serve l’accordo tra Napoli e la Roma sulla valutazione dei due. Improbabile uno scambio alla pari dei due cartellini, il Napoli vuole almeno 10 milioni”.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Milik alla Roma, ma anche per quello di Kalidou Koulibaly. Sono loro i due calciatori più importanti sul mercato in uscita del Napoli. Piazzato Allan, ora Giuntoli si concentra su queste due cessioni che potranno portare ad altri acquisti.