De Laurentiis su koulibaly e Milik ha rilasciato interessanti dichiarazioni. il patron si è soffermato anche sul modulo del Napoli e su Gattuso.

Koulibaly e Milik sono in uscita, parola di De Laurentiis. Il presidente del calcio Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di canale 21.

Tra le altre cose De Laurentiis si è soffermato anche su Gennaro Gattusso e sul modulo che potrebbe adottare il Napoli 2020/21. Ecco le sue parole:

“Koulibaly e Milik sono entrambi in uscita, mercato permettendo. Se il calciomercato permetterà le uscite di questi due bravissimi giocatori, noi come società sapremo come sostituirli, (Sokratis, Senesi e Under i nomi in pole ndr), altrimenti se ne parlerà la prossima stagione“.

De Laurentiis, nell’intervento ai microfoni di Canale 21 ha parlato anche di Gennaro Gattuso e del modulo che potrebbe adottare per far coesistere Victor Osimhen con l’attaccante belga Dries Mertens. Il nigeriano, acquisto più costoso dell’era De Laurentiis ha caratteristiche diverse da Mertens.

Entrambi rappresentano un grosso investimento per il club di De Laurentiis. Il bomber ex Lille è stato pagato 80 milioni.

Mertens ha da poco rinnovato per altre due stagioni più una il suo contratto con il calcio Napoli: “Il prossimo Napoli me lo immagino con il modulo 4-2-3-1. Poiché Gattuso è anche un tecnico estremamente creativo è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a nostra disposizione“.

De Laurentiis con la cessione di Koulibaly e Milik potrebbe intascare una cifra vicina o superiore ai 100 milioni. Per sostituire il fortissimo centrale senegalese il Napoli ha bloccato Marcos Senesi, costo 20 milioni, per l’attacco, potrebbe arrivare Under dal maxi scambio con la Roma