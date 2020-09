Secondo Radio Marte, Koulibaly resterebbe a Napoli molto volentieri ma ha capito che De Laurentiis vuole venderlo. Fali Ramadani in arrivo.





La storia di Koulibaly con il Napoli potrebbe chiudersi presto, il fortissimo centrale senegalese potrebbe vestire la maglia del Manchester City. La redazione sportiva di Radio Marte, ha svelato un retroscena su Koulibaly e il calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Kalidou Kouliblay, in cuor suo, rimarrebbe volentieri al Napoli. Kalidou ama Napoli, in città si trova bene e ci resterebbe, ma ha capito che oramai la società lo vuole vendere. Per rimanere in maglia azzurra, tuttavia, chiede un aumento di stipendio: vorrebbe arrivare a guadagnare 7 milioni di euro più bonus, contro gli oltre 6 milioni netti che percepisce attualmente, ogni anno, dal presidente Aurelio De Laurentiis“.

Radio Marte ha poi aggiunto: “Il Manchester City vorrebbe acquistarlo e fino ad oggi è arrivato ad offrire 65 milioni di euro per il suo cartellino. Il presidente De Laurentiis ne chiede 75 con i bonus. Oramai potrebbe essere soltanto una questione di giorni: la prossima settimana il procuratore del difensore senegalese. Il potente intermediario internazionale Fali Ramadani, incontrerà il Napoli, per trovare la quadra. Se lo cede, però, il club azzurro rischia di non trovare dei sostituti davvero all’altezza dell’ex Genk”.