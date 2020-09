Allan saluta il Napoli e si trasferisce all’Everton per 30 milioni di Euro. Il centrocampista brasiliano ritrova Carlo Ancelotti.

Allan saluta il Napoli, il centrocampista brasiliano a Napoli ha giocato 209 partite segnando 9 gol, vincendo la Coppa Italia quest’anno.

Con le prestazioni in maglia azzurra Allan, che era stato campione del Mondo Under 20 nel 2011, è entrato anche nel giro della nazionale maggiore vincendo la Coppa America nel 2019.

Titolare fisso a Napoli, nella scorsa stagione il rapporto tra Allan e il Napoli si era incrinato, dopo il no del club azzurro al suo trasferimento a gennaio al Paris Saint Germain che pure aveva offerto 60 milioni, secondo i rumors di mercato.

Allan era stato anche tra i più duri nella rivolta contro il ritiro imposto da De Laurentiis a novembre.

Allan ha voluto lasciare un breve saluto ai tifosi, affidandolo ad un video che in queste ore sta girando su tutti i più importanti social network,

“Un saluto ai tifosi? Solo grazie di tutto”. Così Allan, , con un sorriso e una mano che saluta i tifosi che lo hanno amato nei suoi cinque anni in azzurro.

