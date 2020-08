Napoli e Under hanno trovato l’accordo. Milik apre alla Roma. Candreva nome nuovo per la fascia.

Cengiz Under ha trovato l’accordo con il Napoli, il turco potrebbe essere una nuova freccia a disposizione di Gennaro Gattuso. I partenopei hanno convinto alla prima uscita stagionale anche se il tecnico invita a rimanere con i piedi per terra. De Laurentiis e Giuntoli continuano a lavorare sul mercato, da definire le cessioni di Allan, Koulibaly, Maksimovic e Milik. Proprio la situazione legata al polacco è stata affrontata dalla redazione sportiva di SKY Sport 24. Ecco quanto evidenziato:

NAPOLI-UNDER, ACCORDO TOTALE

“Cengiz Under ha un accordo totale con il Napoli. Ora si tratta di aspettare l’esito delle situazioni legate a Dzeko-Milik. Si registra una prima apertura di Arek Milik verso la Roma, l’attaccante del Napoli ha capito che la Juventus preferisce Dzeko o Suarez.

Intanto la Roma ha bloccato lo scambio con il Napoli basato sull’ipotesi conguaglio più l’esterno offensivo turco Cengiz Under per Milik.

Motivo? Dipende tutto da Edin Dzeko, a metà tra la conferma alla Roma ed il trasferimento alla Juventus. Se il bosniaco andrà via allora la Roma chiuderà per Milik e il conseguente scambio.

Se Edin deciderà di lasciare la Roma per andare alla Juve di Pirlo, automaticamente e come già previsto Milik sarà il suo sostituto in giallorosso.

Resiste ancora una possibilità Juve per il polacco, dopo il sì che aveva detto diverse settimane fa, ma poi gli scenari sono un po’ cambiati. E bisogna aspettare la decisione di Dzeko, passaggio fondamentale. Intanto, Under ha l’accordo con il Napoli“.

CANDREVA NOME NUOVO PER IL NAPOLI

Sky sport aggiunge: ” Dopo aver trovato l’accordo con Under, il Napoli cerca un esterno d’attacco per essere al completo numericamente nel ruolo.

Durante un incontro a Castel di Sangro con Federico Pastorello, agente di Alex Meret, si è discusso anche di un altro assistito del procuratore, cioè Antonio Candreva.

Il giocatore, in uscita dall’Inter, si valuterà come opzione per il ruolo, anche per le sue caratteristiche, più vicine a quelle di resistenza di José Callejon, che ha salutato gli azzurri dopo sette stagioni.

Nella stessa chiacchierata, inoltre, è stata affrontata anche la questione relativa a Meret, vuole giocare con più continuità.

C’è la volontà di trovare un’intesa e andare avanti insieme con un prolungamento di contratto ma qualora dovesse arrivare un’offerta seria sarà valutata. Il Napoli dunque lavora anche su questo fronte e si aggiornerà nuovamente con giocatore e agente tra un paio di settimane”.