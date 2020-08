E’ un vero e proprio intreccio di mercato quello che porterà Milik alla Roma e Dzeko alla Juve, oltre che Under e soldi al Napoli.

In queste ore c’è la volontà dei club di chiudere gli affari. La Roma vuole Arek Milik, la Juve vuole Edin Dzeko ed il Napoli vuole Cengiz Under. Secondo Corriere dello Sport su queste basi lavora alla chiusura. “Una vorticosa operazione di mercato, ma si arriverà al massimo all’inizio della prossima settimana” scrive il quotidiano sportivo. In questa dinamica tutti i tasselli andrebbero al loro posto, in un mercato che quest’anno non sarà fatto solo di soldi, ma anche di idee. La crisi economica spinge tutti a riflettere, ad andarci cauti e magari a scambiare cartellini e non denaro contante.

Lo farà la Roma per prendere Milik, ma anche la Juve per Dzeko ed il Napoli per Under. Certo Un minimo di budget va investito. Così i giallorossi sono pronti a girare i soldi percepiti per la cessione di Dzeko ai bianconeri (10 milioni di euro + 2 di bonus) per prendere Milik, ieri sostituito durante la prima amichevole. Nell’affare saranno inseriti anche i cartellini di Under ed il giovane Riccardi che andranno in maglia azzurra. “Dopo qualche perplessità iniziale il polacco nei giorni scorsi ha dato un’apertura alla Roma, ora si tratta sull’ingaggio. Ci sono da sistemare alcune situazioni legate anche ai contratti di immagine di Under e Riccardi” scrive il Corriere dello Sport.