Mertens-Osimhen intesa naturale, con Insigne i tifosi sognano

Dries Mertens dietro la punta Victor Osimhen a Napoli sta nascendo una nuova coppia grazie al modulo ideato da Gennaro Gattuso.

I tre gol e due assist fatti registrare da Osimhen esaltano i tifosi del Napoli che si godono la primissima intesa con Mertens. L’avversario, l’Aquila, è una squadra di Eccellenza, ma le indicazioni e l’affiatamento tra i due è già evidente. “Lo show della seconda sfida ha restituito il sorriso a tutti: ai tifosi in tribuna, ai protagonisti in campo e a Gattuso, che ha affrontato l’Aquila con un modulo leggermente più prudente: 4-2-3-1. La squadra si è messa al servizio di Osimhen ed è stato subito spettacolo, con il nuovo acquisto che ha avuto un impatto travolgente sulla gara: prima con tre gol in rapidissima successione, poi con i due assist per Lozano” scrive Repubblica.

Mertens in campo e non solo consiglia Osimhen, quasi lo coccola. Sa cosa significa dover fare la prima punta a Napoli. Ma Ciro ha spalle larghe per accompagnare il nuovo arrivato. Così come lo sta facendo Lorenzo Insigne, capitano infaticabile del nuovo Napoli. Il suo ruolo quasi passa inosservato, ma quanto corre Insigne? Anche con l’Aquila si è abbassato a fare il terzino quando serviva, recuperando e faticando come un ossesso. Un sacrificio necessario nel nuovo modulo del Napoli, quello che sono pronti a dare i giocatori azzurri. Intanto Mertens e Osimhen affinano l’intesa che è quasi “naturale” come sottolinea Repubblica. Guardare il belga è sempre uno spettacolo, anche quando gioca da regista offensivo. A lui il compito di inventare, di muoversi, di illuminare il gioco. Si dovrà attendere qualche test più significativo per dare un giudizio reale, ma per il momento le sensazioni sono positivi. C’è voglia di riportare, c’è spirito di gruppo, c’è voglia di sacrificio, componenti fondamentali per il nuovo Napoli.