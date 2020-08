Allan fuori dal triangolare, segnale chiarissimo. Out anche Maksimovic.

Allan è rimasto fuori dal triangolare disputato dal Napoli con Castel di Sangro e l’Aquila, il brasiliano è sempre più vicino alla cessione.

L’assenza di Allan dalla lista dei convocati per il triangolare di Castel di Sangro è un segnale più che chiaro. Il brasiliano è sul mercato, pronto a volare in Inghilterra: precisamente all’Everton. Lo ha voluto Carlo Ancelotti con il club inglese che investirà circa 35 milioni di euro per prendere il giocatore. “Ieri non ha giocato Fabian, non al meglio, da segnalare anche l’assenza di Maksimovic (problema a un piede), Mario Rui (in ripresa) e Allan: il brasiliano sta bene, ma è sul mercato. Scelta chiara” scrive Corriere dello Sport.

Chiara ed evidente dato che il Napoli ed il giocatore non vogliono rischiare un infortunio mentre si sta per chiudere la trattativa. Il ciclo di Allan al Napoli è terminato e quindi è giusto che cambi aria. Da questa cessione gli azzurri ricaveranno i soldi per lanciare l’assalto a Veretout della Roma, club in cui può andare anche Milik, ieri fischiato dai propri tifosi al momento della sostituzione.