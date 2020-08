Il Mattino – Lo squalo Osimhen divora gli avversari, che forza Victor.

Il Mattino fa una panoramica sulla prestazione di Victor Osimhen definito come uno squalo che ha divorato gli avversari.

La tripletta in appena 8 minuti dello squalo Victor Osimhen col Napoli non è passata inosservata. Anche se realizzata contro una squadra di Eccellenza, ha messo comunque in mostra la voglia e la forza fisica del nuovo attaccante del Napoli. Il nigeriano in profondità o palla al piede ha mostrato una progressione tremenda, oltre ad una lucidità sotto porta non da poco. Nemmeno l’intesa con Mertens passa inosservata.

I difensori dell’Aquila hanno fatto al suo cospetto la stessa tenerezza di una piccola foca quando incontra uno squalo bianco affamato. Li ha sbranati, il nigeriano. Nei primi sette minuti Osimhen ha segnato tre gol, dando l’impressione che questi sei mesi di lockdown non li ha certo trascorsi a giocare alla playstation.

Da qui sorge anche il confronto con Milik, in uscita verso la Roma e fischiato dai propri tifosi al momento della sostituzione.