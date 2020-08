Il futuro di Alex Meret al Napoli in bilico, con l’offerta giusta può anche partire. Il portiere chiede continuità al club.

Aurelio De Laurentiis e Federdico Pastorello hanno parlato del futuro di Alex Meret al Napoli, con una buona offerta si può anche parlare di una cessione. Lo scrive Gazzetta dello Sport. L’idea del Napoli è quella di tenere il calciatore, ma il portiere appena convocato da Mancini in Nazionale vuole giocare con continuità. In generale ha voglia e qualità per sentirsi protagonista, ma senza scendere in campo sicuramente si giocherebbe gli Europei 2021. Il discorso è chiaro ed il Napoli deve prenderne atto e capire se vuole assecondare Gattuso, che punta su Ospina, oppure continuare con Meret.

Nell’incontro tra presidente e agente si è parlato anche di un “prolungamento di Meret col Napoli” ma non è stata esclusa una potenziale offerta importante per il giocatore. Segnale chiaro che il club azzurro fa difficoltà a lasciar partire un talento come Meret, ma che allo stesso tempo non vuole svalutarlo. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso. Difficilmente il portiere deciderà di restare al Napoli se non dovesse avere certezze. Ecco allora che si potrebbe aprire una strada per la cessione.