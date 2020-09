Il Napoli ha messo gli occhi su Marcos Senesi, 23enne difensore del Feyenoord. L’affare si può sbloccare dopo qualche cessione.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dei difensori. Il Napoli ha bloccato Marcos Senesi del Feyenoord, calciatore di 23 anni che può vestire la maglia azzurra se Giuntoli riuscirà a cedere qualche pedina in difesa. Dopo aver perso Gabriel il direttore sportivo azzurro si è fiondato su Senesi, che rappresenta una delle prime opzioni in entrata per completare il pacchetto difensivo. In retroguardia ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Il primo è Kalidou Koulibaly, difensore che piace al City ma l‘offerta degli inglesi è ancora troppo bassa. Luperto può essere ceduto in Italia, mentre Maksimovic non trova l’accordo per il rinnovo di contratto.

In caso di cessioni allora il Napoli potrebbe fiondarsi su Senesi che ha un costo di 20 milioni di euro, a cui si possono aggiungere dei bonus. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore sarebbe felice di poter vestire la maglia del Napoli, cosa che rappresenta sicuramente un passo avanti nella trattativa. Entro la prossima settimana si potrebbe definire meglio la situazione. Gattuso ha necessità di trovare equilibri in difesa, per questo serve allenarsi e provare gli schemi. Il campionato non aspetta. Il 19 prende settembre prende il via la Serie A, mentre per oggi sono previsti i sorteggi del massimo torneo italiano.

Per il reparto difensivo del Napoli non si parla solo di Senesi, ma nelle ultime ore si fa anche il nome di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio non trova l’accordo per il rinnovo di contratto (scade nel 2023) e potrebbe essere una delle opzioni di Cristiano Giuntoli. Riuscire a sottrarlo ai biancocelesti di Lotito sarà impresa molto complicata. Intanto in uscita si valutano anche le cessioni di Meret e Fabian Ruiz, a sorpresa finiti sul mercato.