Il Manchester City è pronto a fare una nuova offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly: 75 milioni di euro. De Laurentiis ne chiede 90.

Il tira e molla tra Manchester City e Napoli per Kalidou Koulibaly è ancora in corso. Secondo Repubblica il club inglese può mettere sul piatto fino a 75 milioni di euro, mentre il Napoli continua a chiederne 90.

Secondo quanto scrive il quotidiano l’offerta giusta non c’è ancora. Il City è partito da una base di 60 milioni di euro, offerta immediatamente rispedita al mittente dal club azzurro, poi è arrivato a 65, aggiungendone altri 5 di bonus. Ce ne sono altri 5 “legati ai risultati (tra cui la conquista della Champions) che potrebbero cambiare lo scenario). Il Napoli attende, valuta ma non accetterà giochi al ribasso da parte del Manchester City, adesso impegnato a districare l’intrigo Messi”.

Koulibaly al Manchester City: ecco la richiesta del Napoli

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro più volte, lo ha fatto citando i famosi (oramai) avvoltoi. Non si scenderà sotto un determinato prezzo. Al massimo il Napoli potrebbe accontentarsi di 80 milioni, secondo quanto fa sapere Repubblica. Ma dovrebbero essere soldi certi, non bonus difficilmente raggiungibili. Insomma chi vuole Kalidou Koulibaly dovrà fare l’offerta giusta, perché sul mercato di difensori così forti se ne trovano pochi.

Lo sa anche il Manchester City che da tempo sta pressando il Napoli per avere Koulibaly. A 29 anni il senegalese ha ancora molti anni ad alto livello da poter giocare, non ha mai avuto infortuni significativi ed ha un contratto blindato fino al 2023. Se il Napoli non lo vende non si fascerà la testa, dato che De Laurentiis ha ricordato a tutti che il suo club non ha problemi di denaro. Dal canto suo Koulibaly non disdegnerebbe affatto un’esperienza in Premier League, ma nemmeno farebbe problemi a restare ancora in maglia azzurra.