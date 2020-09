CorSport – Meret può partire: fissato il prezzo, Ospina è il titolare

Alex Meret può lasciare il Napoli, David Ospina sarà ancora il titolare ed il giovane portiere cerca continuità e potrebbe dire addio.

Il dualismo Meret-Ospina tiene ancora banco a Napoli. Ma in questa situazione c’è un risvolto clamoroso che viene riportato da Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di poter vendere il giovane portiere ex Spal. Se ne è parlato durante un incontro con il suo agente avvenuto nel ritiro di Castel di Sangro. Meret chiede maggiore continuità, è stato detto chiaramente. Il Napoli non sembra poterlo accontentare, così si è pensato anche ad una cessione. Fissato anche il prezzo: non meno di 50 milioni di euro per prendere il calciatore, mentre per chi vuole il prestito dovrà sborsare almeno 10 milioni di euro.

Meret-Ospina: la scelta di Gattuso

L’idea di poter prendere in considerazione la cessione di Meret è nata perché Gattuso ha scelto ancora una volta di puntare su Ospina come primo portiere. Decisione che non è piaciuta a Meret che vorrebbe giocare con continuità, anche per non perdere il treno della Nazionale. L’ex numero 1 della Spal è stato convocato da Mancini, ma se non dovesse giocare stabilmente allora il discorso cambierebbe in maniera netta.

Il dualismo Meret-Ospina è una questione che va risolta in casa Napoli. Al momento ci sono due scuole di pensiero, tra chi preferisce Meret e chi punta sul colombiano. In tanti ‘tifano’ per il portiere italiano, che ha sicuramente qualcosa in meno dal punto di vista del palleggio, ma tutti sono concordi che un portiere fondamentalmente deve parare. Tra i pali Meret ha sicuramente pochi rivali ed ha fatto vedere di essere uno dei migliori sulla piazza. L’ultima decisione è quella di Gennaro Gattuso. Sarà il tecnico del Napoli a dare la direzione a questa trattativa.