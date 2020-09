E’ Francesco Acerbi il nome nuovo per la difesa del Napoli, il calciatore rientra nelle idee di Cristiano Giuntoli per sistemare la difesa.

Il reparto difensivo del Napoli si potrebbe arricchire con Francesco Acerbi. Il nome del giocatore della Lazio viene fatto da Repubblica, che parla anche di un possibile addio di Luperto e Maksimovic. In realtà c’è ancora molta incertezza per quanto riguarda il pacchetto di difensori centrali. La situazione per Koulibaly è in stallo, tanto che si pensa anche ad una possibile permanenza del difensore senegalese. Per Maksimovic si lavora al rinnovo, ma se non si dovesse trovare l’accordo allora si proverà a cedere il difensore serbo che viene seguito da diverse squadre, anche all’estero. Per Luperto si pensa ad una soluzione italiana. Il Crotone si è fatto avanti più volte, ma ci sono anche altri club interessati.

Con due uscite il Napoli potrebbe ragionare sull’acquisto di Acerbi. Secondo Repubblica il difensore 32enne della Lazio può essere un obiettivo, anche perché non ha ancora rinnovato il contratto con il club biancoceleste. “Il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe farci un pensierino anche se Lotito difficilmente si priverà di un punto di riferimento importante della sua squadra. Il patron biancoceleste, per ora, non pensa alla cessione del calciatore. Ma potrebbe cambiare tutto…”.