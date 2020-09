Il Mattino – Fabian sul mercato. Veretout obiettivo concreto del Napoli

Fabian Ruiz finisce sul mercato e Jordan Vereotut resta obiettivo concreto, lo scrive Il Mattino che fa il punto sul mercato del Napoli.

Cambia lo scenario in casa Napoli per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti. Il passaggio al nuovo modulo può influire sulle cessioni. Il 4-2-3-1 non è congeniale a Demme, che infatti ha chiesto la cessione. Secondo Il Mattino nemmeno Fabian Ruiz è più tra gli incedibili. Lo spagnolo piace a molti club iberici ma chiunque voglia prenderlo deve partire da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Cifra forse anche bassa viste le potenzialità del giocatore.

In quest’ottica il Napoli pensa a sfoltire la rosa per dare spazio a nuovi calciatori. Jordan Veretout resta obiettivo concreto del club azzurro. Con la Roma si continua a trattare, anche perché in ballo ci sono sempre i nomi di Arek Milik e Cengiz Under. Rapporti frequenti da parte di Fienga e Giuntoli che provano a mettere insieme i tasselli questo puzzle intricato. Missione tutt’altro che semplice, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato di quest’anno fatto di pochi soldi e tante idee. Ecco perché cedere Fabian Ruiz e Diego Demme per prendere Jordan Veretout non sarà affatto facile. Giuntoli ci sta lavorando, ma serve pazienza. La sessione estiva di mercato termina il 5 ottobre, ma il campionato comincia il 19 settembre. Si respira già aria di calcio giocato, tanto che oggi ci saranno anche i sorteggi.