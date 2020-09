Sokratis, il Napoli lo vuole gratis: ecco la situazione

Sokratis al Napoli è opzione possibile, ma il Napoli lo vuole prendere solo ad una condizione favorevole per le casse azzurre.

Con Kalidou Koulibaly in standby, ma con le possibili cessioni di Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto, si movimenta il mercato dei difensori del Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport Sokratis resta una possibile soluzione, ma il Napoli lo vuole gratis.

Il centrale esperto, pronto a dare ulteriori garanzie al reparto, è stato identificato in Sokratis Papastathopoulos, il quale ha dato già la sua disponibilità a Gattuso. Guadagna tanto – 3,9 milioni di sterline l’ingaggio – ma il classe ‘88 in forza all’Arsenal sarebbe pronto a tornare in Italia, spalmarsi un po’ l’ingaggio e soprattutto ad avere dal club inglese gratis il proprio cartellino. Se riuscirà a liberarsi il Napoli è pronto ad accoglierlo.