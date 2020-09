Arek Milik alla Roma è un affare complicato, i giallorossi volevano prendere il polacco per sostituire Dzeko, ma la Juve ha virato su Suarez.

Nel gioco di incastri di questo calciomercato il Napoli potrebbe perdere l’opportunità di cedere Milik alla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso era intenzionato a prendere il polacco dopo la cessione di Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe andare alla Juve, ma con la società di Friedkin non si trova l’accordo economico. Tutto bloccato, con la Juve che punta Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Se i bianconeri dovessero prendere un altro attaccante allora Dzeko resterebbe in maglia giallorossa e Milik sarebbe bloccato al Napoli.

In questo giro di punte con Milik alla Roma e Dzeko alla Juve, ci sono tante variabili ancora da risolvere. Problemi di non poco conto che rischiano di portare ancora per le lunghe la trattative. Quel che è sicuro è che i bianconeri hanno realmente bisogno di un attaccante, visto che anche Higuain è in uscita. Roma e Napoli hanno già i loro punti di riferimento in attacco, quindi potrebbero anche attendere. Il Napoli però vuole cedere il polacco per fare cassa, liberarsi di un ingaggio ed escludere il rischio di perderlo a parametro zero. La Roma vorrebbe prendere un giocatore più giovane e magari inserire nella trattative Cengiz Under che non rientra più nei piani di Fonseca. Con Milik alla Roma e Dzeko alla Juve questi incastri potrebbero andare tutti al loro posto, ma serve ancora pazienza.