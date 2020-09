Calendario Napoli: prima a Parma, alla terza la Juve. Ecco tutte le partite

La Lega di Serie A ha stilato il nuovo calendario del campionato 2020/21 il Napoli fa il suo esordio a Parma, alla terza c’è la Juventus.

Il calendario del Napoli e di tutte le altre squadre di Serie A è stato svelato. La Lega ha comunicato tutte le partite e la date dei match che riguarderanno i club della massima serie italiana, compresi i paletti da rispettare.

Il Napoli di Gattuso giocherà fuori casa la prima partita, contro il Parma. Poi alla seconda c’è il Genoa, alla terza arriva già il big match con la Juve. Una partita che significa tanto, non solo per i tifosi. Sarà anche lo scontro tra Pirlo e Gattuso, due compagni al Milan ed in Nazionale dove hanno vinto praticamente tutto. Rino ha più esperienza in panchina, ha già vinto anche un Coppa Italia proprio col Napoli, mentre per Pirlo è la prima vera esperienza da tecnico.

Il calendario del Napoli prosegue poi un altro match molto complicato alla quarta giornata di campionato, quando al San Paolo arriva l’Atalanta di Gasperini. Il match con la formazione bergamasca fu molto contestata per molti errori arbitrali proprio a favore dei nerazzurri. Un altro big match per gli azzurri ci sarà l’ottava giornata quando si sfideranno Napoli e Milan al San Paolo, mentre alla 9a giornata c’è la Roma all’Olimpico. Dopo tre giornate il Napoli va a Milano per affrontare l’Inter di Conte. Calendario davvero ostico per il Napoli in questa fase dato che la giornata successiva ci sarà la Lazio. La partita di chiusura sarà contro il Verona. Purtroppo le partite saranno giocate senza tifosi, salvo diversa disposizione, a causa dell’emergenza covid.

Calendario Napoli: ecco tutte le partite