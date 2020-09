Milik accetta la Roma, Ramadani può sbloccare l’affare. Ecco cosa manca

Calciomercato Napoli con Arek Milik che ha accettato la destinazione Roma, sfumata la Juventus il polacco può andare in giallorosso.

Il primo ostacolo è stato superato: Arek Milik dice si alla Roma. Il calciatore fino ad ora non era convinto di voler accettare la piazza giallorosso, ma ha ben poche alternative. Napoli e Roma stanno trattando da tempo la cessione del polacco, che porterà al Napoli soldi e due calciatori. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport ci sono però degli ostacoli ancora da superare. Il più grande riguarda la cessione di Dzeko. Se il bosniaco non va alla Juve è difficile che la Roma possa prendere anche Milik, forse addirittura impossibile. Inoltre manca l’accordo definitivo tra le società: “Il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro, mentre Fienga offre i due cartellini e 15 milioni. A proposito: oggi De Laurentiis e Ramadani hanno in agenda una chiacchierata per raggiungere l’intesa sull’ingaggio di Cengiz”.

Ramadani oggi incontrerà Aurelio De Laurentiis per parlare non solo di Under ma anche della cessione di Kalidou Koulibaly. Intanto Corriere dello Sport fa sapere che il giovane capitano della Roma è in attesa di conoscere il suo futuro. Andrà sicuramente in prestito, ma bisogna capire quale sarà la società a fare questa operazione, se il Napoli o la Roma.