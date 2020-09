Il Napoli punta ancora Jordan Veretout per il centrocampo, la Roma ha fissato il prezzo: non lo cede per meno di 30 milioni di euro.

Vanno avanti le trattative per portare Jordan Veretout dalla Roma al Napoli. Contatti frequenti tra le due società che hanno in ballo anche gli affari Milik e Cengiz Under. Secondo quanto riferisce Il Messaggero la Roma ha oramai fissato il prezzo per Veretout, prendendo spunto dalla valutazione di Allan. La prima proposta del Napoli è stata 22 milioni di euro, ma ora che il brasiliano è andato all’Everton per 28 milioni di euro, allora c’è un parametro di valutazione. Il ragionamento che fanno a Trigoria è il seguente: “Della serie: non è possibile valutare Veretout meno del brasiliano. Allan è ormai una riserva mentre l’ex viola rappresenta il calciatore che vuole Gattuso per sostituirlo. Ora che Allan è passato per 28 milioni (25+3) all’Everton, la cessione ha permesso di avere quantomeno un parametro economico sul quale regolarsi: meno di 30 milioni la Roma non tratta“.

Sale il prezzo di Veretout: l’agente parla col Napoli

In questo quadro già molto complicato c’è da valutare anche un’altra variabile, che alla fine può diventare decisiva: l’agente del calciatore. Mario Giuffredi cura gli interessi del centrocampista, ma anche quelli di Hysaj e Di Lorenzo. Conosce il Napoli, ha sempre detto di che Veretout resta a Roma ma continua a parlare con il club azzurro. “Non va biasimato, fa semplicemente il suo lavoro. Che è quello di far guadagnare di più il calciatore, con il quale sabato si è intrattenuto a colloquio a Casal Palocco. Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni. Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3-3,2 inizierà il pressing sul club giallorosso” scrive Il Messaggero. Intanto ora che la Roma ha fatto il prezzo per Veretout dovrà essere il Napoli a fare la contromossa.