Il consiglio di Spalletti a Giuntoli per il Napoli è stato un affare

Juan Jesus è stato un grande affare per il Napoli, Luciano Spalletti consigliò a Cristiano Giuntoli l’acquisto del difensore.

Il Napoli ha deciso il rinnovo di Juan Jesus. Il difensore brasiliano anche per le prossime stagioni. Sicuramente un ottimo affare per il Napoli che grazie all’intuizione di Luciano Spalletti aveva preso il difensore che era svincolato la scorsa stagione. A 30 anni Juan Jesus è un giocatore integro ed affidabile, ma soprattutto un grande professionista. Ha dimostrato di sostituire egregiamente anche Koulibaly quando è stato necessario.

Luciano Spalletti ha grande esperienza e conoscenza di calciatori, grazie anche alle sue avventura su diverse panchine europee di calibro superiore.

IL CONSIGLIO DI SPALLETTI A GIUNTOLI

Il tecnico appena arrivato a Castel Volturno, consigliò Cristiano Giuntoli l’acquisto di Juan Jesus. Il mister garantì di persona e va detto che i risultati gli hanno dato ampiamente ragione. Il brasiliano arrivava da un momento non propriamente esaltante della sua carriera. Ma Luciano ha puntato fortemente su di lui, dimostrando tutta la sua fiducia in più occasioni.

Cristiano Giuntoli non ci pensò due volte e mise sotto contratto Juan Jesus, reduce dall’esperienza e dalle panchine alla Roma. In tanti a Napoli erano scettici dopo il suo ingaggio, ma il calciatore partita dopo partita, ha dimostrato di essere un elemento di valore e di sicuro affidamento.

Juan Jesus è anche uomo spogliatoio, sempre pronto a difendere i compagni, come ha dimostrato in settimana non risparmiando frecciate pubbliche alla Gazzetta dello Sport, dopo le parole su Osimhen che furono criticate anche dallo stesso Spalletti in conferenza stampa.

JUAN JESUS: AFFARE PER IL NAPOLI

Sul contratto che gli venne proposto, quasi a sorpresa, un’estate fa, Juan Jesus e il Napoli si promisero praticamente di rivedersi e con reciproca fiducia: al fianco di un ingaggio contenuto (settecentocinquantamila euro), venne inserita un bonus di duecentomila euro in caso di qualificazione in Champions) e soprattutto, per lasciarsi la porta aperta, sistemarono pure un’opzione per il club, con stipendi ritoccato (a un milione di euro). Il campo e la serietà di Juan Jesus hanno praticamente attivato quella clausola. Spalletti consigliò Juan Jesus a Giuntoli, ma il vero affare l’ha fatto il Napoli.