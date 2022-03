Il Napoli attiva la clausola, il rinnovo di Juan Jesus è fatto

Juan Jesus resta al Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di tenere il difensore brasiliano anche per le prossime stagioni. Sicuramente un ottimo affare per il Napoli che grazie all’intuizione di Luciano Spalletti aveva presa il difensore che era svincolato la scorsa stagione. A 30 anni Juan Jesus è un giocatore integro ed affidabile, ma soprattutto un grande professionista. Ha dimostrato di sostituire egregiamente anche Koulibaly quando è stato necessario.

Rinnovo Juan Jesus: le cifre

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Juan Jesus rinnova col Napoli, una decisione pienamente condivisa con il club di De Laurentiis. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Sul contratto che gli venne proposto, quasi a sorpresa, un’estate fa, Juan Jesus e il Napoli si promisero praticamente di rivedersi e con reciproca fiducia: al fianco di un ingaggio contenuto (settecentocinquantamila euro), venne inserita un bonus di duecentomila euro in caso di qualificazione in Champions) e soprattutto, per lasciarsi la porta aperta, sistemarono pure un’opzione per il club, con stipendi ritoccato (a un milione di euro). Il campo e la serietà di Juan Jesus hanno praticamente attivato quella clausola“. Di recente anche l’agente di Juan Jesus ha espresso parare positivo sul rinnovo del giocatore. Un’apertura importante che fa capire la disponibilità del giocatore brasiliano di continuare a restare in maglia azzurra.

Per quanto riguarda i rinnovi c’è un’altra ottima notizia in casa azzurra. Kalidou Koulibaly è pronto a restare al Napoli, il piano di De Laurentiis è di farne una bandiera ed il capitano per le prossime stagioni. Più difficile la situazione di Dries Mertens che resta in bilico, anche perché ha una clausola che il Napoli può attivare entro maggio. De Laurentiis non lo farà, ma penserà ad un possibile rinnovo di Mertens solo a fine stagione.