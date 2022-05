Gli juventini non smettono di piangere: “Un piano contro di noi”

La vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro la Juventus ha creato polemiche per il rigore su Lautaro Martinez. Il rigore è stato decisivo per portare la partita in parità, dato che i bianconeri conducevano 2-1, dopo il vantaggio dell’Inter con Barella e la rimonta don Danilo e Vlahovic. Il rigore per l’Inter è stato fischiato da Valeri per fallo di Bonucci su Lautaro Martinez, un contatto che secondo i tifosi bianconeri è stato accentuato dal giocatore argentino. Da questo nasce una vibrante polemica dei supporters della Juventus che si sentono vittime degli arbitri e rimpiangono la mancata conquista della Coppa Italia.

La Juve perde in Coppa Italia: le reazioni

Anche il giorno dopo la sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro l’Inter ci sono ancora molte critiche all’arbitro Valeri. Il rigore su Lautaro Martinez è quello che fa più discutere. “È il giocatore dell’Inter a mettere la gamba tra quelle di Bonucci e provocare la caduta” è il pensiero comune dei tifosi bianconeri. Dimenticandosi, forse, di quando Cuadrado in maniera deliberata mise la gamba tra quelle di Perisic e si vide assegnare un calcio di rigore, totalmente inesistente, da Calvarese.

Ma i commenti ed i video sui social, da parte dei tifosi juventini si moltiplicano, le proteste sono tante: “Hanno deciso di penalizzarci, senza quel rigore avremmo vinto” scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: “Calcio di rigore inesistente, pessima classe arbitrale“. Intanto oggi Paolo Casarin dalle colonne del Corriere della Sera promuove la direzione di gara di Valeri in Juve-Inter di Coppa Italia e dice: “Decisioni giuste“.