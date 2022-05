SKY – Meret, l’agente ha incontrato Il Napoli: comunicata la volontà del portiere. Spunta Sirigu

Incontro tra il procuratore di Alex Meret e Cristiano Giuntoli. Federico Pastorello ha comunicato la volontà del portiere. Spunta Sirigu.

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha incontrato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione sul calciatore. Secondo la redazione di Sky Sport 24, l’ agente del portiere del Napoli, ha comunicato che il calciatore non è più incline ad accettare il dualismo con David Ospina. Meret vorrebbe restare al Napoli, ma vorrebbe essere certo che la società punti su su di lui prima di firmare il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Nel caso in cui i piani del Napoli fossero diversi, Alex Meret chiederà al club azzurro di essere ceduto.

Napoli, idea Sirigu come secondo portiere

Il club azzurro, lavora anche il rinnovo di Ospina, anche se l’agente ha ammesso che parla con altri club. in questo senso. Qualora il Napoli dovesse decidere di puntare tutto su Meret, senza più dualismi, potrebbe arrivare un secondo portiere d’esperienza. L’identikit che porta al nome di Salvatore Sirigu, classe 1987 che nel prossimo week-end sarà ospite proprio degli azzurri allo stadio Maradona. Difenderà i pali del Genoa provando a ottenere punti preziosi per la salvezza, per poi magari ritornarvi da secondo portiere della squadra azzurra. Sirigu è nella lista del Napoli qualora si decidesse di puntare su un dodicesimo d’esperienza. Occhio anche a Consigli, apprezzato portiere del Sassuolo.