Bargiggia: “Napoli vuole il rinnovo di Ospina”, le cifre. Tre club lo seguono

Calciomercato Napoli, il rinnovo di David Ospina può sbloccarsi la società di Aurelio De Laurentiis ha fatto un’offerta al giocatore colombiano. Il contratto di Ospina con il Napoli scade a fine stagione, Spalletti vorrebbe tenere il giocatore, che viene considerato un punto fermo dal tecnico di Certaldo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti come riferito da Luca Cerchione, giornalista ed esperto di mercato. Il conduttore radiofonico sui social ha scritto: “Come anticipato qualche settimana fa, nei prossimi giorni De Laurentiis presenterà la sua offerta all’entourage di Ospina. Il portiere ha una considerazione importante da parte del #Napoli tale che l’ingaggio proposto è ritoccato verso l’alto rispetto all’attuale compenso percepito“.

Rinnovo Ospina: le novità di oggi

Conferma sul rinnovo di Ospina con il Napoli, con le cifre dell’affare sono arrivate anche da Paolo Bargiggia che su twitter scrive: “Appuntamento telefonico alla fine della prossima settimana tra il Napoli e l’agente di David Ospina. Sul tavolo la proposta di rinnovo a 2 milioni di euro netti a stagione, quindi leggermente migliorativa. Lazio e Real Madrid sullo sfondo come ipotesi“. La conferma di Ospina escluderebbe Meret, che oramai chiede più spazio e non starà ancora a Napoli a fare il secondo portieri. Quindi se Ospina dovesse restare a Napoli andrà via il portier italiano. Ospina è la scelta di Spalletti, ma c’è da capire se l’allenatore resterà in panchina. Lo striscione contro Spalletti sta agitando la piazza napoletana. In tanti non vedono di buon occhio il tecnico di Certaldo, a cui va riconosciuto di aver centrato la qualificazione Champions League senza che la società abbia fatto mercato. In tutto sono arrivati tre giocatori: Anguissa e Tuanzebe in prestito e Juan Jesus a parametro zero e quest’ultimo è una Juan Jesus proprio di Spalletti.